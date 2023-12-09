شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال والنساء .. بهار رخيص يمنع تساقط الشعر ويجعله قويا وجميل وجذاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعاني الكثير من الأشخاص من تساقط الشعر، والذي يمكن أن يكون ناجماً عن عوامل مختلفة، مثل التوتر، والتغذية غير الصحية، والأمراض المزمنة.

ومع ذلك، هناك مجموعة من التوابل التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتقليل تساقط الشعر، بحسب صحيفة هندوستان تايمز.

1. حبة البركة يساعد الثيموكينون الموجود في بذور الحبة السوداء على تغذية بصيلات الشعر ومنع تساقطه. يمكنك تدليك فروة الرأس بزيت الحبة السوداء لتعزيز صحة الشعر.

2. الكمون يحتوي على البروتين والكربوهيدرات التي تساعد على نمو الشعر وتقوية الجذور. يمكن إضافة بذور الكمون إلى الماء وتناولها في الصباح.

3. الفلفل الأسود ويتميز باحتوائه على الكثير من الكاروتينات والفلافونويد والفيتامينات A وC، والتي يمكن أن تساعد في تقوية الجذور وتعزيز نمو الشعر. كل ما عليك فعله هو إضافة الفلفل الأسود إلى وجباتك المعتادة أو تناوله بعد نقعه في كوب من الماء للتخلص من السموم.

4. القرفة القرفة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات A وC وE وK، وكلها يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتقوية بصيلات الشعر. يمكن تناول القرفة عن طريق نقعها في الماء أو إضافتها إلى شاي الأعشاب.

5. السمسم ونظرًا لاحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس وجعل الشعر طويلًا وجميلًا، يمكن أيضًا تدليك فروة الرأس بزيت بذور السمسم لتقليل تساقط الشعر.