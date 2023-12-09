شكرا لمتابعة خبر عن فيصل بن فرحان: نشعر بخيبة أمل لأن مجلس الأمن لم يتخذ قرارًا حازمًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن استيائه من قرار أمريكا ورفضها لإيقاف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال لقائه في PBS NewsHour.

وأكد الأمير أن المملكة ضد قرار أمريكا، وأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ قرار حازم حيال هذا الموقف، بعد أن استخدمت أمريكا حق الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار على غزة.

ووجه وزير الخارجية رسالة قوية مؤكدًا أن ما يحدث في غزة مذبحة لم يسبق لها مثيل، وأنها غير مبررة بأي شكل، وتحت أي دعوى بالدفاع عن النفس.

وأشار أن العالم بحاجة لإيجاد أي وسيلة للخروج من هذا الصراع، مؤكدًا أن الأشخاص في غزة لا يموتون الآن بسبب القنابل والقصف فقط، بل بسبب انتشار الأوبئة، والوضع الصحي المتردي.