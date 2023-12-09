شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر في منطقة حائل.

وجاء نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / وائل بن باجح بن دحام العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / عواد بن مسلم بن جزاع الشمري ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ وائل بن باجح بن دحام العنزي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم السبت 25 / 5 / 1445هـ الموافق 9 / 12 / 2023م بمنطقة حائل.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.