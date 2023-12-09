شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عمره 37 عاماً.. الهلال يكشف رسمياً عن بديل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رصيد مجاني وكاش باك فوري وتخفيضات 60% في أسواق العثيم لفترة محدودة

نادي الهلال السعودي يخطط حاليًا للبحث عن جناح بديل للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يأتي هذا الاهتمام نتيجة لإصابة اللاعب التي ستؤدي إلى غيابه عن الموسم الحالي. يتعين على إدارة النادي السعودي العمل بسرعة ودقة للعثور على بديل مناسب يمكنه تعويض غياب نيمار وتقديم الأداء المطلوب في المباريات القادمة.

بديل نيمار

ماوريسيو فونيسكا، المسؤول الإعلامي في نادي فلامينجو البرازيلي، نفى بشدة أي معرفة لديه بشأن اللاعب ليوناردو بيريرا وأي مفاوضات مع نادي الهلال السعودي.

أكد أنه لم يحدث أي تواصل مع النادي السعودي بخصوص اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الجدير بالذكر أن ليوناردو بيريرا.

البالغ من العمر 37 عامًا، لم يتم التفاوض حول انضمامه إلى الهلال، وسبق له اللعب لنادي أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشير الى أن نيمار دا سيلفا يواجه إصابة في الرباط الصليبي في الوقت الحالي، مما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب حتى بداية الموسم الجديد.

وفي ظل هذا الوضع، يسعى نادي الهلال السعودي لضم لاعب أجنبي بديل بسرعة لتعويض غياب النجم البرازيلي.