الأوراق والرسوم والخطوات لتجديد جواز سفر مصري في السعودية 2024

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يطرح العديد من المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية استفسارات حول كيفية تجديد جواز السفر المصري، إذ تسعى المملكة إلى توفير مجموعة من الخدمات للمقيمين على أراضيها، وتشمل هذه الخدمات بشكل أساسي تجديد جواز السفر حيث يقدم النظام الحكومي هذه الخدمة بشكل ميسر وسهل، مما يتيح للمواطنين القيام بها بكل يسر وفاعلية.
تجديد جواز سفر مصري في السعودية
يمكن للمواطن المصري تسهيل عملية تجديد جواز السفر في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يبدأ المواطن بزيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية.
- يحدد القسم المختص في منصة أبشر للأفراد.
- يقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يستلم كود التحقق ويقوم بإدخاله بشكل صحيح لتسجيل الدخول.
- ينتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية ويختار خدمة تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين.
- ينفذ الخدمة ويطلع على الشروط والأحكام ويتابع الخطوات.
- يتم تحويله إلى صفحة لإدراج البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الجوال ونوع الخدمة.
- يقوم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- يقوم بتقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة.
- يكمل عملية التأكيد.
بخصوص الرسوم، يلزم المواطن دفع مبلغ 600 ريال سعودي في حالة تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات، و300 ريال سعودي في حالة تجديد لمدة 5 سنوات. الأوراق المطلوبة تتضمن الأصل من جواز السفر القديم، نموذج استخراج أو تجديد جواز السفر، بطاقة الرقم القومي، صورة أو أصل شهادة الميلاد، ووثيقة التجنيد إلى جانب الصور الشخصية وخطاب تعريف في حالة تغيير المهنة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.