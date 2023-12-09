شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد أسبوع من الديربي فيديو جديد يكشف عن مذبحة تحكيمية في مباراة النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شروط طلب مهلة من قاضي التنفيذ في السعودية 1445 نشر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح مقطع فيديو من مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، وقد عبر الفريح عن استيائه من الأوضاع التحكيمية في المباراة. فيديو جديد يكشف عن مذبحة تحكيمية في مباراة النصر والهلال في تعليقه على منصة “إكس”، قال: “تجاوزات تحكيمية ملفتة.. تجاهل للعديد من اللقطات، ومن بينها اللقطة التي نشرتها. نسأل الله العدل والنصر”.

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