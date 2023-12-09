تراند اليوم : بالفيديو.. خبير "تقني" يكشف عن طريقة جديدة لسرقة الحسابات في الواتساب

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التقني عبدالله السبع عن طريقة جديدة لسرقة الحسابات في الواتساب.

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس: " يتم اختراق حساب أحد الأشخاص الذين يستخدمون الواتساب، ويدخلون على الجروبات ويتأكدون من الجروب الذي يكون أدمن فيه".

وتابع: " بعد ذلك يسوي كتم للجروب ، وما يتحدث عليه إلا هو، ويسوي جروب جديد، ويقول الجروب الأول صار فيه مشكلة".

وأضاف: " هو ما سوى جروب، وإنما يعطي رابط بمجرد الدخول عليه يتم سرقة الحساب على الواتساب".

واختتم قائلا: " أول ما يصير في الجروبات كتم وما تقدر ترد فيه ولا تتكلم فيه، شك في الموضوع، ولا تدخل على هذا الرابط ترا بيسرقون حسابك".