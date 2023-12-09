اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. خبير "تقني" يكشف عن طريقة جديدة لسرقة الحسابات في الواتساب

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التقني عبدالله السبع عن طريقة جديدة لسرقة الحسابات في الواتساب.

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس: " يتم اختراق حساب أحد الأشخاص الذين يستخدمون الواتساب، ويدخلون على الجروبات ويتأكدون من الجروب الذي يكون أدمن فيه".

وتابع: " بعد ذلك يسوي كتم للجروب ، وما يتحدث عليه إلا هو، ويسوي جروب جديد، ويقول الجروب الأول صار فيه مشكلة".

وأضاف: " هو ما سوى جروب، وإنما يعطي رابط بمجرد الدخول عليه يتم سرقة الحساب على الواتساب".

واختتم قائلا: " أول ما يصير في الجروبات كتم وما تقدر ترد فيه ولا تتكلم فيه، شك في الموضوع، ولا تدخل على هذا الرابط ترا بيسرقون حسابك".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا