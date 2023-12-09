شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يستعرض جهود المملكة الإغاثية مع وفد البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدا من المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.

وأطلع الدكتور الربيعة، الوفد الزائر على جهود المملكة الإغاثية والإنسانية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المركز نفذ منذ إنشائه حتى الآن 2.625 مشروعاً إنسانياً وإغاثيا في 94 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 6 مليارات و 483 مليونا في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها، بالتعاون مع 175 شريكاً دوليًا وإقليميًا ومحليًا.

جهود المملكة الإغاثية

كما أبرز المشاريع النوعية للمركز مثل مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وبرنامج الأطراف الصناعية، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، متطرقا إلى بعض المبادرات المنفّذة كالمنصات الإغاثية والتطوعية والتوثيق والتسجيل الدولي، مثل منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات المقدمة للاجئين في المملكة، ومنصة التطوع الخارجي، ومنصة التبرع الإلكترونية "ساهم".

واستعرض الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في العمل التطوعي عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والتي بلغت 514 برنامجا في 38 دولة تم من خلالها إجراء أكثر من 139 ألف عملية جراحية.وأبدى الوفد الزائر إعجابه بالآلية المتبعة بالمركز لتنفيذ أعماله الإنسانية والإغاثية ودعمه العمل المحتاجين والمتضررين حول العالم.