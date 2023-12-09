السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة مع جمعية الرمدي لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الرمدي بالدمام، لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور زياد بن عبدالله السويدان، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية لتطوير العمل الإغاثي والإنساني والدولي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.