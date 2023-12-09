السعودية | “أمين مجلس التعاون” يلتقي وزير خارجية النمسا في دبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أمس، معالي وزير خارجية جمهورية النمسا إلكسندر شالنبيرغ، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في منتدى صير بني ياس في نسخته الرابعة عشرة والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين، وآخر المستجدات والتطورات في القضية الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة الإسرائيلية لقطاع غزة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآلية تطوير أوجه التعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية النمسا.

واستعرض الجانبان العلاقات بينهما، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة الإسرائيلية لقطاع غزة، والتأكيد على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والدعم للشعب الفلسطيني.