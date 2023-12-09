السعودية | أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام تعلن فتح باب التسجيل والمنافسة إلكترونيًا على جوائز المنتدى غداً

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام تعلن فتح باب التسجيل والمنافسة إلكترونيًا على جوائز المنتدى غداً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام، عن فتح باب التسجيل والمنافسة غدًا إلكترونيًا على جوائز المنتدى, وفق خطوات ميسرة.

وأوضحت الأمانة، أن التسجيل في الجائزة متاح من الغد 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024، من خلال الدخول على الرابط المخصص awards.saudimf.sa، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم النقر على “بدء التسجيل” بعد الاطلاع على التعليمات والشروط، وإكمال عملية التسجيل عبر اختيار فئة الجائزة، والتأكد من تسليم المشاركة لتطلع عليها لجنة التحكيم، وأخيرًا متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة من إعدادات الحساب.

وأشارت أمانة الجائزة، إلى أنه سيتم استقبال الاقتراحات والاستفسارات المتعلقة بالمشاركة في الجائزة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني [email protected], مبينة أن الجائزة تهدف إلى تكريم المتميزين من رواد الإعلام، وتشجيع الأعمال المهنية والأكاديمية المتميزة في وسائل الإعلام، وتحفيز الكفاءات الإعلامية للتميز بأدائها الإعلامي، وتقدير الشخصيات التي أسهمت في مسيرة الإعلام السعودي، وتعزيز التجارب السعودية الرائدة في صناعة الإعلام والاتصال.

وأفادت الأمانة أن الجائزة تمنح لمنسوبي مؤسسات الإعلام أفراداً أو مجموعات، وممثلي الفرق الإعلامية أو ممثلي المؤسسات، ومنسوبي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية أفراداً أو مجموعات، والشخصيات الإعلامية المرشحة من قبل الهيئة الاستشارية في المنتدى.

ولفت النظر إلى أنه يمكن المشاركة في الجائزة عبر 6 مسارات، تتمثل في الصحافة (التقرير، المقال، الحوار)، والإنتاج المرئي والمسموع (الأفلام القصيرة، البرامج المرئية والحوارية، التقارير المرئية، البرامج الإذاعية، البودكاست)، والإنتاج العلمي (الدراسات والبحوث)، والإعلام الرقمي (منصات التواصل الاجتماعي، أفضل منصة رقمية، الفنون الرقمية في المجال الإعلامي)، والابتكار والريادة (الابتكار في الاتصال المؤسسي، المشاريع الريادية في المجال الإعلامي، الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي)، والشخصية الإعلامية للعام 2024م.

واشترطت الأمانة, لقبول الأعمال المقدمة أو المرشحة لنيل الجائزة، أن يكون العمل المقدم جديدًا ومنشورًا حديثًا، خلال دورة الجائزة؛ أي لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر العمل وحتى تاريخ إطلاق الجائزة في نسختها الحالية.

يذكر أن النسخة الماضية من الجائزة شهدت تنافس 720 عملاً إعلامياً.وينطلق المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، خلال الفترة من 20 – 21 فبراير المقبل، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، (بالشراكة) مع هيئة الصحفيين السعوديين.

ويُقام ضمن فعاليات المنتدى معرض مستقبل الإعلام “فومكس” خلال الفترة من 19 – 21 فبراير المقبل، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.