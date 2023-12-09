شكرا لقرائتكم خبر عن اذهب للطبيب فورا.. علامات تنذر أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف خبراء عن أبرز العلامات التي تشير لإحتمالية انسداد الشرايين بالدهون والكوليسترول. وفقا لموقعي وقعي "ويب ميد"، "eatthis".

وأوضح الخبراء أن هذه العلامات هي: -

عسر الهضم

يتوقع البعض منا أن عسر الهضم يحدث نتيجة ارتداد الحمض المعدي، أو مشكلات في الجهاز الهضمي، ولكن هذا الشعور يمكن أن يكون علامة على التعرض لنوبة قلبية وخصوصًا لدى النساء، ويكون ذلك نتيجة عدم تدفق الدم بالشرايين، ما يجعل القلب يضخ بشكل أكبر.



ألم الصدر

يكون ألم الصدر إحدى العلامات الأكثر شيوعًا لحدوث الذبحة الصدرية، وانسداد الشرايين، نتيجة ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، ما يضغط على الصدر، أو الذراعين، أو الفك، والوجه.



التعب طول الوقت

الشعور بالإرهاق طوال الوقت، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم، يمكن أن يكون علامة على تراكم الدهون على الشرايين، ما يجعل قلبك لا يعمل بكفاءة عالية لعدم الحصول على القدر الكافي من الأكسجين.



ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، يعد إحدى علامات تراكم الدهون في الشرايين، ومن العوامل المؤثرة بشكل كبير على انسداد الشرايين.



ضعف الساقين

إذا شعرت بضعف في الساقين قد يكون ذلك علامة على أن شرايينك مغطاة بالدهون، ما يضعف سريان الدم بها وحدوث مشكلات صحية خطيرة

وإذا كنت تعاني من تلك الأعراض عليك الذهاب إلى الطبيب المختص.