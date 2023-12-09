شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تقرير مذهل عن حجم الأموال الموجودة في بنوك الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كل ما تريد معرفته عن السوق العائم في بوليفارد الرياض

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن زيادة إجمالي الأصول المصرفية، التي تشمل شهادات القبول المصرفية، بنسبة 1.3% خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفعت إلى 3.952 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.901 تريليون درهم في أغسطس 2023. وأوضح المصرف المركزي في تقريره الشهري أن الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.4% إلى 1.982 تريليون درهم، نتيجة لزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.7% وزيادة كبيرة في الائتمان الأجنبي بنسبة 7.3%.

كما أظهر التقرير أن الودائع المصرفية ارتفعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 2.42 تريليون درهم، نتيجة زيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.8%. وتشير الإحصائيات إلى أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنحو 37.6% على أساس سنوي لتصل إلى 583.84 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

حجم الأموال الموجودة في بنوك الامارات

وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى حاجز 640 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا لآخر إحصاءات المصرف المركزي، كما أفاد تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر 2023 أن الميزانية ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي، حيث بلغت 639.57 مليار درهم في المقابل لنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تقدر بحوالي 154.9 مليار درهم.

تجاوزت الميزانية العمومية حاجز الـ 640 مليار درهم نتيجة للنمو السنوي البالغ 15.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة تعادل 87 مليار درهم مقارنة بـ 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.