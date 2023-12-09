شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحديثات جديدة على مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين خارج مصر والرسوم المالية الجديدة لها وأخر موعد للتقدم بالطلبات والان مع التفاصيل الكاملة

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ما هي متطلبات الاشتراك في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بالخارج لعام 2023، وما هي الرسوم المطلوبة لإتمام هذه العملية؟ ينتظر العديد من المصريين المقيمين في الخارج توضيحات حول هذه المسألة. أصدرت وزارة الخارجية بيانًا يلقي الضوء على تفاصيل المبادرة.

مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين خارج مصر

أشارت وزارة الخارجية إلى أنه يمكن للمصريين المقيمين في الخارج تسوية موقفهم التجنيدي من خلال مبادرة خاصة. كانت فترة التقديم مفتوحة ابتداءً من 14 أغسطس 2023 ولمدة 30 يومًا، يمكن للشباب الذين تجاوزوا سن الـ 30 عامًا الاستفادة من هذه المبادرة.

شروط التقديم تشمل إتاحة التقديم للشباب الذين تجاوزوا سن الـ 30 عامًا وضرورة تسجيل المدينة والدولة المقيم بها الشخص في الخارج، ويمكن للشباب الذين سبق لهم الحصول على إعفاء مؤقت من التجنيد التقديم والاستفادة من المبادرة. كما يجب أن يكون جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي غير ساريين الصلاحية.

بالنسبة للرسوم، يتعين على المتقدمين دفع 5,000 دولار أو يورو لتسوية موقفهم التجنيدي، بالإضافة إلى رسوم تحويل بنكي تقدر بـ 125 دولار أو يورو. الإجمالي يصبح 5,125 دولار أو يورو، ويتم الدفع عبر بنك القاهرة أو أبو ظبي.

وزارة الخارجية حثت جميع المواطنين المصريين المقيمين بالخارج على التقديم بسرعة خلال المدة المحددة لضمان سرعة إنهاء موقفهم التجنيدي.