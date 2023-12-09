شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريبات تكشف السبب الحقيقي لرفض لجنة الانضباط تظلم البليهي على الكرت الاحمر والان مع التفاصيل الكاملة

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تم إصدار قرار رسمي يتعلق بالاحتجاج الذي قدمه نادي الهلال السعودي بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب علي البليهي في مباراة أمام نادي النصر السعودي خلال ديربي الرياض.

السبب الحقيقي لرفض لجنة الانضباط تظلم البليهي على الكرت الاحمر

تم رفض احتجاج نادي الهلال السعودي من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم الامتثال للإجراءات الشكلية المطلوبة.

أوضح القانوني أحمد الأمير عبر حسابه على منصة إكس للتدوينات القصيرة أنه يجب تقديم استمارة الاحتجاج في موعد أقصاه ساعتين بعد نهاية المباراة، وتقديم مذكرة الاحتجاج خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، وليس من وقت تقديم مذكرة الاحتجاج.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب علي البليهي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 90 من مباراة الهلال مع النصر، ورغم ذلك، فقد تمكن الهلال من تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 في تلك المباراة.