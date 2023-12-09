انت الان تتابع أخضر البلياردو والسنوكر يصل إلى الأردن.. للمشاركة في العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 4:09 مساءً

وصلت، اليوم السبت، بعثة المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الجاري في الأردن. قائمة الأخضر وضمت البعثة 13 لاعباً هم: أحمد القحطاني وخالد العتيبي وسعد الدريس وخالد الغامدي والوليد المضيان ونواف الشمردل ومشاري الشمردل وفارس آل مدن وعمر العجلاني وصالح العامودي وأيمن العمري وزياد القباني وعبدالله القباني.. ويتولى عضو مجلس الإدارة محمد البراقي الإشراف الإداري على المنتخب بجانب الإداري سرحان القباني. فيما يشرف فنيًّا على فئة الناشئين المدرب عبدالرحمن العمار للبلياردو والمدرب أحمد العنزي للسنوكر، ويشرف فنيًّا على فئة الرجال المدرب فرنسيسكو للبلياردو والمدرب عمران شاهزاد للسنوكر. قائمة الأخضر معسكر السيدات من جانب آخر انطلق اليوم بمقر تدريب الاتحاد بمدينة الرياض معسكر منتخب السيدات استعداداً للبطولة العربية؛ حيث يستمر المعسكر إلى يوم الجمعة المقبل قبل المغادرة إلى الأردن للمشاركة؛ حيث تشرف نائب الرئيس الأستاذة نجلاء العليان على المعسكر الذي يضم أربع لاعبات هن: منار البلوي ونوت البلوي ولارا الزنان ورحاب شكري. معسكر السيدات

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