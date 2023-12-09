انت الان تتابع الحوثيون يحظرون مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 4:46 مساءً

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع، اليوم (السبت)، حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر وبحر العرب. وقال "سريع" في بيان نشره على منصة "إكس": "نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فإنه تقرر منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاع غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواء، وستصبحُ هدفاً مشروعاً لقواتِنا المسلحة". وحذر جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل.

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