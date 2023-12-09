ارتفاع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم (السبت)، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 17700 شهيد، و48 ألفًا و780 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن الجرحى يُتركون حتى الموت في شمال القطاع؛ بسبب حصار إسرائيل للمستشفيات.

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