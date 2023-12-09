المرأة السعودية.. حقوق مكفولة تستثمر طاقاتها وتمكنها في سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تولي المملكة المرأة السعودية أهمية كبيرة، وتؤكد على دورها في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والدولي، إيمانا منها بأن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع، مخصصة هدفا استراتيجيا مستقلا في رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكفالة حقوقها في مجال الصحة والتعليم والمشاركة في سوق العمل، وهو ما يتطابق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي حددتها الأمم المتحدة، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

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