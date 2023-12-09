شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. ضبط 4 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات ومخالفة نظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية السورية في محافظة القريات لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الأردنية بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مخالفة نظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات، ضبط معدة تستخدم في تكسير الصخور ونقل التربة، يعمل عليها مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.