شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.526 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 316 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من متضرري الزلزال في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية.

وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.

وواصل المركز، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

مخبز الأمل الخيري

ووزع المشروع الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها125 ألف فرد.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.

كما وزع المركز أمس 1.076 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، للأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في مناطق طرابلس والشوف وعرسال بلبنان.

مساعدات باكستان

وفي باكستان، وزع المركز أمس الأول 530 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان، استفاد منها 3.710 أفراد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.

ولاية الخرطوم

من ناحية أخرى، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة أمس الأول، 4.783 كرتون تمر في محلية كرري بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 34.466 فرداً من الفئات النازحة، ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.