شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. وفد القمة العربية الإسلامية بشأن غزة يصل إلى كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة إلى العاصمة الكندية أوتاوا.

ويرأس الوفد، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

كان وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس الجمعة.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.

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