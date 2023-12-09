شكرا لقرائتكم خبر عن تقتل بصمت .. 3 أمراض مميتة بدون أعراض .. تعرفو عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعرف الأعراض المميتة أنها تبدأ بأعراض معينة ثم تتطور لتصل لمراحل متقدمة والكثير منها تنجي بأعراضها من الموت بعد الذهاب للطبيب المختص.

لكن هناك من الأمراض ما يقضي على المريض بدون ظهور أعراض عليه، وهو ما يجعلنا نطلق عليها “القاتل الصامت”.

ثلاثة أمراض مميتة بدون أعراض

1ــ ارتفاع ضغط الدم

يعرف ارتفاع ضغط الدم “القاتل الصامت” بأنّه يقضي على المريض دون أن يشعر بأعراض أبدا، ولا يستطيع المريض معرفة ذلك إلا عندما تصل قراءة ضغط دمه 140/90 مليمتر زئبقي أو أعلى من ذلك.

ويسبب ضغط الدم تضرر القلب والشرايين والأعضاء الأخرى بالفعل، وعند تركه لفترة طويلة دون تشخيص يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل كلوي أو تلف في العين أو قصور في قلب الإنسان.

2ــ سرطان الرئة

يقول الأطباء إنّه من أحد أكبر أسباب الوفيات بين المصابين بالسرطان بل يشكل 25% من الوفيات بين المصابين بالسرطان، إذ لا تظهر أعراضه خلال المراحل المبكرة.

لذلك ينصح المدخنين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما بإجراء فحص الرئة بالأشعة المقطعية سنويا، حتى يحصل على تشخيص مبكر قد يمنع الوفاة، بحسب ما نشر موقع “هيلث سايت”.

3ــ سارق البصر الصامت

أو ما يسمى بمرض “الغلوكوما”، ويعد سبب رئيسي في إصابة من هم فوق 60 عاما بـ “العمى”، وهي مجموعة من أمراض العيون التي يمكن أن تتلف العصب البصري وتؤدي إلى فقدان البصر بشكل كامل.

ومنه ينصح الأطباء بفحص دوري شاملة للعين، للجميع حتى يتمكن طبيب العيون أو أخصائي العيون من اكتشاف المرض قبل أن تفقد الرؤية.