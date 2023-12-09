تراند اليوم : شاهد.. جنود إسرائيليون يقاتلون مسلحين من حماس داخل مدرسة في غزة.. ويعثرون على نفق يؤدي إلى مسجد

ترجمة حصرية : نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو وثق لقطات لجنود يخوضون معركة مع مسلحين من حركة حماس داخل مدرسة في غزة، قبل أن يعثروا على مدخل لنفق تحت الأرض يؤدي إلى مسجد قريب.

وتظهر اللقطات جنودا إسرائيليين يطلقون النار في ممر مظلم داخل مجمع المدارس، الذي تتناثر فيه قطع الخشب وغيرها من الحطام. حسب الديلي ميل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الفيديو تم تصويره في الشجاعية، شمال غزة، وأنه يظهر جنودا من وحدتين يتعرضون لإطلاق نار من خلية إرهابية تابعة لحماس.