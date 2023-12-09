منتدى بحثي يناقش تطوير استراتيجيات التعليم والتدريب الصحي

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وتركزت محاور المنتدى حول «سد الفجوة.. ترجمة الأبحاث إلى سياسات وممارسة للتحديات والطريق إلى الأمام»، بمشاركة متخصصين من دول مجلس التعاون ودوليين من خارج المنظومة.
وتناولت جلسات نقاش المنتدى الذي جاء في إطار جهود المركز المستمرة لتعزيز التعاون وتحسين الرعاية الصحية في الدول الأعضاء، أهمية تحويل الأبحاث العلمية إلى سياسات عملية قائمة على الأدلة، بهدف مواجهة التحديات الصحية الراهنة وتحسين جودة الرعاية الصحية، كما بحثت في تحديات التعليم والبحث في مجال الصحة العامة.
وتطرقت الجلسات الفرعية في المنتدى إلى قضايا متنوعة تتعلق بتعليم الصحة العامة وتوصياتها، مع التركيز على التصورات المهنية للصحة العامة بين أطباء دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض الأبحاث والتحليلات الأخيرة لتطوير استراتيجيات التعليم والتدريب في هذا المجال.
وتعد هذه الفعالية فرصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين الخبراء، وتقديم مساهمات قيمة لتعزيز الصحة العامة في المنطقة، حيث يأتي هذا المنتدى في إطار التزام المركز الخليجي بتحقيق رؤية مستدامة لتطوير قطاع الصحة والوقاية من الأمراض في دول مجلس التعاون الخليجي
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