المنتخب السعودي للعلوم يتوج بـ3 جوائز في الأولمبياد الدولي للناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج أمس المنتخب السعودي للعلوم العلم الأخضر بـ3 جوائز دولية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2023، من بين طلاب يمثلون نحو 55 دولة في المنافسات المقامة في بانكوك عاصمة تايلاند خلال الفترة من 1 - 10 ديسمبر الحالي، وشاركت فيها المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم.

ورفعت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على هذا الإنجاز الوطني الجديد، وعلى دعمهما المستمر للموهوبين السعوديين الذي أثمر تفرد وتفوق الطلاب السعوديين بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية.

كما هنأت وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنية لهم المزيد من التوفيق والنجاح، مشيدة بالشراكة المثمرة بين وزارة التعليم و»موهبة»، لتمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.

وأكدت الهزاع أن الجوائز، تمثل إنجازا مشرفا ومهما تتويجا للجهود التي بذلت في إعداد وتأهيل الطلبة قبل مشاركتهم في النسخة الحالية للأولمبياد، الذي يركز على الفيزياء والكيمياء والأحياء، وهي المجالات التي تهتم بها المملكة لإعداد جيل من علماء المستقبل الذين يسهمون بمواهبهم وأفكارهم في تحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بصناعة مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي.

الطلاب الفائزون بالجوائز:

حسين الصالح ميدالية فضية.

سهى السلامة بميدالية برونزية.

رضا آل خلف ميدالية برونزية.

رصيد المنتخب السعودي للعلوم للناشئين.

30 جائزة من بينها:

1 ميدالية ذهبية.6 فضيات.23 برونزية.رصيده من جوائز المسابقة إلى 30 جائزة من بينها 1 ميدالية ذهبية و6 فضيات و23 برونزية.