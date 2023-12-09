شكرا لقرائتكم خبر تقديم الكتروني لـ6 مسارات بجائزة منتدى الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 6 مسارات، أعلنت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام، عن فتح باب التسجيل والمنافسة غدا الكترونيا على جوائز المنتدى وفق خطوات ميسرة.

وأوضحت الأمانة أن التسجيل في الجائزة متاح من اليوم وحتى 7 يناير 2024، من خلال الدخول على الرابط المخصص awards.saudimf.sa، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم النقر على «بدء التسجيل» بعد الاطلاع على التعليمات والشروط، وإكمال عملية التسجيل عبر اختيار فئة الجائزة، والتأكد من تسليم المشاركة لتطلع عليها لجنة التحكيم، وأخيرا متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة من إعدادات الحساب.

وأشارت أمانة الجائزة، إلى أنه سيتم استقبال الاقتراحات والاستفسارات المتعلقة بالمشاركة في الجائزة على مدار الساعة عبر البريد الالكتروني awardsaudimf.sa مبينة أن الجائزة تهدف إلى تكريم المتميزين من رواد الإعلام، وتشجيع الأعمال المهنية والأكاديمية المتميزة في وسائل الإعلام، وتحفيز الكفاءات الإعلامية للتميز بأدائها الإعلامي، وتقدير الشخصيات التي أسهمت في مسيرة الإعلام السعودي، وتعزيز التجارب السعودية الرائدة في صناعة الإعلام والاتصال.

وأفادت الأمانة أن الجائزة تمنح لمنسوبي مؤسسات الإعلام أفرادا أو مجموعات، وممثلي الفرق الإعلامية أو ممثلي المؤسسات، ومنسوبي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية أفرادا أو مجموعات، والشخصيات الإعلامية المرشحة من قبل الهيئة الاستشارية في المنتدى.

مسارات الجائزة: