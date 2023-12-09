شكرا لقرائتكم خبر حملة توعوية بسرطان القولون والمستقيم في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك أمس الأول حملتها التوعوية بسرطان القولون والمستقيم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الصحية بالمنطقة، وذلك في مركز بارك مول في مدينة تبوك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم التدلاوي، أن الحملة تأتي ضمن البرامج التوعوية والأنشطة التي تنظمها الجمعية على مدار العام لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، لافتا إلى أن الاكتشاف المبكر من خلال الوقاية والفحص ثبت أنه يقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم، كما يمكن لاختبارات الفحص كشفها وإزالتها قبل أن تتحول إلى سرطان.

وأشار إلى توزيع عدد من المطويات وعرض للمقاطع التوعوية خلال الفعالية، إضافة إلى بث الرسائل التثقيفية عبر حسابات الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.