تدشين أول مدرسة افتراضية تطوعية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس الأول، أول مدرسة افتراضية تطوعية بالمملكة لتعليم الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة من خدماتها، وذلك ضمن احتفال الجمعية بفعاليات اليوم العالمي للتطوع، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور يوسف الراشد. وأكد المشرف العام على العمل التطوعي بالجمعية فيصل المسند، أهمية التركيز على مستفيدي الجمعية، وتنميتهم من خلال المدرسة الافتراضية التطوعية؛ بهدف تنمية أبناء الأسر بالتعليم المستمر وفتح فرص تطوعية احترافية وتخصصية للمعلمين والأكاديميين، وتقوية طلاب الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية باستراتيجيات مبتكرة بعيدة عن طرق التدريس التقليدية، ويحقق رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين بالمملكة.

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