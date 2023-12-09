«سدايا» تطور نظاما لتحويل الكلام إلى نصوص بتقنيات الذكاء الاصطناعي

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وفي إطار هذه الجهود؛ أطلقت «سدايا» نظام «صوتك» المتقدم لتحويل الكلام إلى نصوص، وذلك اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتيح التعرف على الصوت، ويتميز هذا الحل التقني المتطور بدقته العالية في معرفة اللهجات المحلية المختلفة بشكل يتفوق على جميع التطبيقات الحالية.
ومثل «سدايا» في الورشة مستشارة الذكاء الاصطناعي الدكتورة عريب العويشق، التي استعرضت جهود الهيئة في بناء النماذج اللغوية الكبيرة، وجمع أكبر مجموعة بيانات عربية، وبناء النماذج اللغوية لتخدم اللغة العربية، وسبل تطويرها، مبينة أهمية أبعاد السلامة في تطوير النماذج اللغوية الضخمة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت العويشق «إن نماذج اللغات الضخمة هي نماذج تعلم عميق كبيرة جدا مدربة مسبقا على كميات هائلة من البيانات، بينما معالجة اللغات الطبيعية (NLP) هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لأجهزة الحاسب فهم اللغة البشرية وإنشائها ومعالجتها، ولديها القدرة على استجواب البيانات مع نص اللغة الطبيعية أو الصوت بشكل كامل وفعال».
أهداف «سدايا» من المشاركة:
- إبراز تقدم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
- تسليط الضوء على جهود نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي.
- توظيف تلك الجهود في عملية التحول الرقمي ودمجها في عمليات التنمية.
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