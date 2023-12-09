شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على تبوك ومكة المكرمة وينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركزي القليبة وفجر التابعة لمنطقة تبوك شملت المركزين وضواحيهما.

كما هطلت، اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

أمطار على ينبع

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع.

وتستمر توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فالحالة تشمل مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.