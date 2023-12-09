السعودية | مهرجان الملك عبدالعزيز يُعلن مواعيد تسجيل الصقور المشاركة بمسابقة المزاين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن نادي الصقور السعودي عن استقبال الصقّارين المحليين والدوليين الراغبين في تسجيل صقورهم للمشاركة في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، وذلك في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحاً، خلال اليوم ذاته الذي تُقام فيه الأشواط.

وستتواصل عمليات تسجيل الصقور في أشواط مسابقة المزاين؛ التي تتضمن ثمانية أشواط ، من الأحد حتى الثلاثاء المقبل، والبداية ستكون الأحد صباحاً بتسجيل المشاركين في شوطي حر من حر فرخ وقرناس للمحليين والدوليين.

كما تستمر يوم الاثنين تسجيل الصقور المشاركة في الأشواط الثلاثة للمحليين والدوليين: حر فرخ إنتاج محلي، وحر قرناس، وحر أسود/ أدهم قرناس، ليُختتم التسجيل الثلاثاء لشوطي المحليين والدوليين شاهين بحري قرناس وجير بيور فرخ، إضافة إلى شوط للمحليين فئة جير بيور قرناس.

ويخصص نادي الصقور السعودي، جوائز مالية تبلغ 4.8 ملايين ريال للفائزين بالأشواط الثمانية في مسابقة المزاين، حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، مقابل 200 ألف ريال للمرتبة الثانية، و100 ألف ريال لصاحب المركز الثالث.

ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تطويراً كبيراً هذا العام، لا سيما فيما يتعلق باستحداث عدد من الأشواط في مسابقتي الملواح والمزاين.