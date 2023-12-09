اخبار السعوديه

إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة لعدم الالتزام

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85 % شكاوى المحامين الواردة

سجلت شكاوى المحامين الواردة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا بـ85% عن الربع الثاني السابق، حيث بلغ إجمالي الشكاوى الواردة 293...

55e8217a63.jpgجازان : عبدالله سهل
40b8f044bc.jpg25 جمادى الأولى 1445 هـ

246 ألف متدرب بالكليات التقنية

بلغ عدد المقيدين في الكلية التقنية 246883، بينما بلغ عدد المتدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم بالتدريب الأهلي لدى المؤسسة...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png25 جمادى الأولى 1445 هـ

مقرات مجانية لجمعيات حفظ النعمة

منحت القواعد العامة لمنظمة أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png25 جمادى الأولى 1445 هـ

25 ألف م3 مياها معالجة للحدائق

خصصت أمانة المدينة المنورة نحو 25 ألف م3 يوميا لري الحدائق والمسطحات الخضراء والأشجار، مما يسهم في توفير المياه الجوفية، ويتوافق مع...

icon-byline.pngالمدينة المنورة:
icon-clock.png25 جمادى الأولى 1445 هـ

معرفة جيومكانية لدعم التنمية الوطنية

نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل، بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص، وبمشاركة عدد من المختصين في البنية...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png25 جمادى الأولى 1445 هـ

سدايا تشارك بمؤتمر EMNLP

شاركت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي«سدايا»، في ورشة عمل «النماذج اللغوية العربية التحديات والفرص» التي تأتي ضمن...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png25 جمادى الأولى 1445 هـ

242 ألف مستفيد من طريق مكة

حققت وزارة الداخلية إنجازات بارزة، في مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png25 جمادى الأولى 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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