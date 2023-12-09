إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة لعدم الالتزام

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85 % شكاوى المحامين الواردة
سجلت شكاوى المحامين الواردة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا بـ85% عن الربع الثاني السابق، حيث بلغ إجمالي الشكاوى الواردة 293...
246 ألف متدرب بالكليات التقنية
بلغ عدد المقيدين في الكلية التقنية 246883، بينما بلغ عدد المتدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم بالتدريب الأهلي لدى المؤسسة...
مقرات مجانية لجمعيات حفظ النعمة
منحت القواعد العامة لمنظمة أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق...
25 ألف م3 مياها معالجة للحدائق
خصصت أمانة المدينة المنورة نحو 25 ألف م3 يوميا لري الحدائق والمسطحات الخضراء والأشجار، مما يسهم في توفير المياه الجوفية، ويتوافق مع...
معرفة جيومكانية لدعم التنمية الوطنية
نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل، بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص، وبمشاركة عدد من المختصين في البنية...
سدايا تشارك بمؤتمر EMNLP
شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي«سدايا»، في ورشة عمل «النماذج اللغوية العربية التحديات والفرص» التي تأتي ضمن...
242 ألف مستفيد من طريق مكة
حققت وزارة الداخلية إنجازات بارزة، في مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة...
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