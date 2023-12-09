إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة لعدم الالتزام

85 % شكاوى المحامين الواردة سجلت شكاوى المحامين الواردة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا بـ85% عن الربع الثاني السابق، حيث بلغ إجمالي الشكاوى الواردة 293... جازان : عبدالله سهل جازان : عبدالله سهل 25 جمادى الأولى 1445 هـ 25 جمادى الأولى 1445 هـ 246 ألف متدرب بالكليات التقنية بلغ عدد المقيدين في الكلية التقنية 246883، بينما بلغ عدد المتدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم بالتدريب الأهلي لدى المؤسسة... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 25 جمادى الأولى 1445 هـ 25 جمادى الأولى 1445 هـ مقرات مجانية لجمعيات حفظ النعمة منحت القواعد العامة لمنظمة أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 25 جمادى الأولى 1445 هـ 25 جمادى الأولى 1445 هـ 25 ألف م3 مياها معالجة للحدائق خصصت أمانة المدينة المنورة نحو 25 ألف م3 يوميا لري الحدائق والمسطحات الخضراء والأشجار، مما يسهم في توفير المياه الجوفية، ويتوافق مع... المدينة المنورة: المدينة المنورة: دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1445 هـ 25 جمادى الأولى 1445 هـ معرفة جيومكانية لدعم التنمية الوطنية نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل، بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص، وبمشاركة عدد من المختصين في البنية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1445 هـ 25 جمادى الأولى 1445 هـ سدايا تشارك بمؤتمر EMNLP شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي«سدايا»، في ورشة عمل «النماذج اللغوية العربية التحديات والفرص» التي تأتي ضمن... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1445 هـ 25 جمادى الأولى 1445 هـ 242 ألف مستفيد من طريق مكة حققت وزارة الداخلية إنجازات بارزة، في مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1445 هـ 25 جمادى الأولى 1445 هـ

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