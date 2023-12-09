242 ألف مستفيد من طريق مكة

ونجحت المبادرة في عامها الـ(5) من إنشاء وتفعيل (7) مراكز مؤقتة للدول المستفيدة من طريق مكة في مطارات بلدانهم، وهي (باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار) عبر خدمة (242.272) حاجًا في عام 2023 خلال موسم الحج لعام 1444، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين منذ إطلاق المبادرة (617.756) مستفيدًا.
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