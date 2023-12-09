شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مكمل غذائي يمكن تناوله قبل النوم للاستمتاع بليلة هانئة..تعرفوا عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يلعب النوم دورا أساسيا في صحة الإنسان ورفاهيته بشكل عام، ويمكن أن يسبب الأرق العديد من المشكلات الصحية بالإضافة إلى الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري.

ولحسن الحظ، يمكن إجراء تغييرات بسيطة على نمط الحياة لعلاج قلة النوم، مثل تناول مكملات المغنيسيوم، للنوم جيدا ليلا.

أوضحت الأبحاث أن الفوائد الصحية للمغنيسيوم كشفت أن هذا المعدن يساعد على استرخاء الدماغ والجسم، ما يشجع على النوم. كما يعزز المغنيسيوم مستويات حمض غاما أمينوبتيريك (GABA) في الدماغ، وهو مرسال له آثار مهدئة.

وعلاوة على ذلك، كشفت الدراسات عن وجود صلة بين انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم، ومشكلات النوم مثل الأرق.

ويمكن الحصول على المغنيسيوم عبر تناول عدد من الأطعمة، حيث تشمل مصادره الجيدة: المكسرات والبذور والحليب والجبن.

وكشفت مؤسسة National Sleep Foundation أن تناول بعض الفواكه، التي تحتوي على الميلاتونين، قد يشجع أيضا على النوم الجيد ليلا. وعلى سبيل المثال، يحتوي عصير الكرز اللاذع على الكثير من الميلاتونين، كما يساعد الموز والأناناس والبرتقال على الارتخاء ليلا.