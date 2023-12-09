شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد اللقطة المحذوفة من مباراة النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة

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نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش مقطع فيديو من مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، وعبّر “الدويش” عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” متسائلاً: “لماذا تم حجب الڤار والناقل لهذه اللقطة التي توضح الدفعة؟”.

شاهد اللقطة المحذوفة من مباراة النصر والهلال

وجه الإعلامي الرياضي محمد الدويش استفسارًا حول سبب حجب الڤار وشبكة البث عن عرض هذه اللقطة التي تظهر الدفعة المثيرة في مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض.

تلك اللحظات تعتبر مهمة لفهم تطورات المباراة، ويثير استفسار الدويش حول سبب عدم عرضها يظهر اهتمامه بالشفافية وضرورة إلقاء الضوء على اللقطات الحاسمة في اللعبة.