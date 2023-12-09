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شاهد اللقطة المحذوفة من مباراة النصر والهلال

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نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش مقطع فيديو من مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، وعبّر “الدويش” عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” متسائلاً: “لماذا تم حجب الڤار والناقل لهذه اللقطة التي توضح الدفعة؟”.

شاهد اللقطة المحذوفة من مباراة النصر والهلال

وجه الإعلامي الرياضي محمد الدويش استفسارًا حول سبب حجب الڤار وشبكة البث عن عرض هذه اللقطة التي تظهر الدفعة المثيرة في مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض.

تلك اللحظات تعتبر مهمة لفهم تطورات المباراة، ويثير استفسار الدويش حول سبب عدم عرضها يظهر اهتمامه بالشفافية وضرورة إلقاء الضوء على اللقطات الحاسمة في اللعبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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