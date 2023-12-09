شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بكاية يا بكاية شاهد هتافات جماهير الاتحاد ضد حمد الله من المدرجات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جماهير الاتحاد أثناء مباراتهم مع ضمك، حيث قاموا بالتعبير عن عدم رضاهم عن اللاعب المغربي “عبدالرزاق حمدالله”.

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