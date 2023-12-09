شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات جديدة في دبي حول الايجارات والملكيات المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسمياً: التعليم تحدد عدد أيام الدراسة في شهر رمضان 1445 وموعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر

أكد مركز فض المنازعات الإيجارية أن نظام القضاء في دبي يشهد تحسينات كبيرة وقفزات نوعية في أدائه، مستمراً في تحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء. وقام المركز بتحقيق هذا التقدم من خلال إطلاق المحكمة الافتراضية بتقنية “ميتافيرس”، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل خدمة المسبار القضائي باستخدام التكنولوجيا الذكية.

قرارات جديدة في دبي حول الايجارات والملكيات المشتركة

وأكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، أن هذه التحسينات تعكس رؤية المركز الاستراتيجية لتحقيق الريادة في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة بوسائل رقمية مبتكرة.

وأضاف أن مركز فض المنازعات الإيجارية يسعى إلى أن يكون مرجعًا دوليًا قضائيًا لحل المنازعات، مستفيدًا من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحقيق الفصل السريع والدقيق في القضايا.

وأشار إلى أن نسبة حسم القضايا التي قدمها المركز بلغت 96% من إجمالي القضايا المسجلة، مما يظهر الكفاءة في التعامل مع المنازعات.

كما ارتفعت نسبة دقة التقاضي إلى 100% خلال عام 2023، مع مدة فصل قصيرة جدًا في الدعاوى الابتدائية والاستئنافية.

من جهة أخرى، قدم المركز العديد من المبادرات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة في تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية.

يعكس هذا التطور الدائم رغبة المركز في مواكبة التقدم التكنولوجي وتحسين تجربة المستخدمين في مجال حل المنازعات.