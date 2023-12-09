تراند اليوم : بالفيديو.. أنور مالك: هادي حسن نصرالله نجل حسن نصرالله قُتل في شجار بملهى ليلي وتم نقله لجنوب لبنان في منطقة إطلاق النار على إسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل السياسي أنور مالك عن مقتل هادي حسن نصرالله نجل حسن نصرالله في شجار بملهى ليلي وتم نقلة للجنوب في منطقة إطلاق النار على إسرائيل.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ديوان الملا": "عندما كنت في جامعة الدول العربية وذهبت في مهمة إلى سوريا، اتصل بي أحد الضباط في المخابرات السورية المنشقين، وسلمني ملف، ووجدت تقرير أعدته المخابرات السورية حول مقتل ابن حسن نصرالله".

وتابع:" تبين أن هادي حسن نصرالله لم يستشهد في الجبهة، ولم يقتل في معركة مع القوات الإسرائيلية، وإنما قتل هو وشخص آخر في مشاجرة داخل ملهى ليلي، وتم نقل جثتهما إلى جنوب لبنان، من أجل الترويج أنهما استشهدا أثناء المواجهة مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه بعد نقل الجثتين تم إطلاق نار على إسرائيل وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار.

ولفت إلى أنه عندما أعلن ذلك غضب منه حسن نصرالله، ووصله الكثير من التهديدات.