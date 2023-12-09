تراند اليوم : شاهد : لحظة مداهمة مستودع بالرياض مليئ بالقوارض والحشرات لإعادة تعبئة الدقيق المدعوم داخل عبوات بأسماء تجارية وهمية

صحيفة الخليج 365: وثقت قناة الإخبارية في مقطع فيديو ، ضبط وزارة التجارة مستودعا في منطقة الرياض ، يستخدمه وافد عربي للقيام بالغش التجاري بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم وسط الأتربة والقوارض والحشرات ، في عبوات بأحجام مختلفة لتحقيق الربح السريع وتم ضبط الكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين وإغلاق الموقع المخالف .

وقال أحد مسؤولي الحملة : أنه تم ضبط معامل في أوقات سابقة تقوم بنفس الممارسة ومازلنا بالضبط والتحري لضبط هذه الممارسات .

وتابع: بناءا على معلومات واردة للوزارة ، بقيام وافد من جنسية عربية يقوم بجلب الدقيق المدعوم وتعبئته داخل المستودع بدون ترخيص وعلى الأرض ، ووضعها في أكياس بأحجام مختلفة تحت اسم شركات وهمية ، ثم إنزاله السوق بغرض الهدر والكسب السريع .

وأشار إلى أنهم عبارة عن تكتلات بقصد الربح السريع يعملون لمصالحهم الشخصية وهناك شبه تستر .

وأوضح مراسل الإخبارية أنه في حالة إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة تصل الغرامات إلى 10آلاف ريال .

وعلق أحد المواطنين على الواقعة قائلا : رأيت مقاطع فيها صراصير وأشياء مو كويسه يعبونها ويبيعونها هذا لا يخاف الله اللي يسوينها . وأضافت مواطنة : أحنا كمشترين لا نعرف إذا كان مدعوم أو غير مدعوم ، وكيف تم تخزينه وأين .. لذلك كل الخير لوزارة التجارة .