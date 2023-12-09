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تراند اليوم : "خفة يد وفهلوة"…أول تعليق من "الخضيري" على مقطع استخراج امرأة "حجر" من عين رجل

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صحيفة الخليج 365: علق الباحث المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري على المقطع المتداول لامرأة تستخرج حجر من عين رجل.

وقال خلال تغريدة عبر حسابه على منصة إكس:"يُتداول مقطع عن إخراج حجر من عين مريض ، وهذا تدليس وفبركة وكذب، وليس صحيح".

وتابع:"يقومون بها بطريقة بهلوانية وخفة يد، حيث تّدخل الحجر بالاتفاق مع المريض ثم تُخرجه، أو يكون الحجر في اليد الأخرى أثناء التصوير مع تغيير زاوية التصوير للتدليس".

واختتم قائلا:" لا تصدقوهم( حتى لو كان صحي فهذا لا يعني أنه علاج ولا يفيد وهو من باب الفهلوة والألعاب اليدوية).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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