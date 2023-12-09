تراند اليوم : "خفة يد وفهلوة"…أول تعليق من "الخضيري" على مقطع استخراج امرأة "حجر" من عين رجل

صحيفة الخليج 365: علق الباحث المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري على المقطع المتداول لامرأة تستخرج حجر من عين رجل.

وقال خلال تغريدة عبر حسابه على منصة إكس:"يُتداول مقطع عن إخراج حجر من عين مريض ، وهذا تدليس وفبركة وكذب، وليس صحيح".

وتابع:"يقومون بها بطريقة بهلوانية وخفة يد، حيث تّدخل الحجر بالاتفاق مع المريض ثم تُخرجه، أو يكون الحجر في اليد الأخرى أثناء التصوير مع تغيير زاوية التصوير للتدليس".

واختتم قائلا:" لا تصدقوهم( حتى لو كان صحي فهذا لا يعني أنه علاج ولا يفيد وهو من باب الفهلوة والألعاب اليدوية).