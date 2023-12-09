تراند اليوم : بالفيديو.. أنور مالك: يحيى السنوار قضى 23 عاما بالسجون الإسرائيلية منهم 4 سنوات يُعالج عند طبيب نفسي

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الشؤون الدولية أنور مالك ، أن القيادي في حركة حماس " يحيى السنوار " ، قضى 23 عاما في السجن منهم 4 سنوات يٌعالج من قبل طبيب نفسي ضابط إستخبارات إسرائيلي .

وقال مالك خلال لقاء مع برنامج "ديوان الملا" : نشرت رسالة تعرضت فيها للهجوم ، تحدثت فيها أن شخصا مكث 23 عاما في السجن لا يجب أن يٌعين بمنصب قيادي ، لأنه معروف لدى المحتل حيث أنه كان في سجونهم .

وأضاف: أن يحيى السنوار ظل 4 سنوات يٌعالج داخل السجن عند طبيب نفسي وليس أي واحد ، بل طبيب نفسي ضابط إستخبارات إسرائيلي .

وواصل: واحد كان يٌعالج لدى طبيب نفسي من الإستخبارات الإسرائيلية بعد ما يخرج مباشرة يٌصبح قائد ! ، طبيعي أن يعمل هنا العامل النفسي والظروف الاجتماعية

وأردف : واحد يقضي أكثر من 3 سنوات في السجن لا يجب أن يتولى الشأن العام ، هذا في الظروف العادية ظروف السلم ، فكيف في ظروف حرب ، وهو مكث 23 عاما في السجن .

واستكمل : الذين رافقوا السنوار في السجن قالوا أنه كانت تنتابه لحظات من الغضب تجعله يضرب رأسه عن السرير والجدران ، ويتلفظ بألفاظ تمس الذات الإلهية ، بسبب الوضع النفسي الذي هو عليه .

واستطرد مالك : لذلك هذه المغامرة قام بها السنوار وهو الذي لديه مشكلة نفسية بدلا من علاجه نفسيا ، يجعلونه قائد ويورط غزة والقضية الفلسطينية بهذه الطريقة ، اعتقد بأن هذا خطأ جسيم .