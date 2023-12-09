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تراند اليوم : هل خلطة الكركوم والزنجبيل تعالج مرض السكري؟.. بالفيديو:"استشاري" يجيب

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صحيفة الخليج 365: علق استشاري الغدد والسكري الدكتور رائد الدهش، على ما يقال بشأن استخدام خلطة الكركوم والزنجبيل لعلاج مرض السكري.

وقال خلال لقاء له مع قناة الرسالة:" اكتشفنا كثير من الخلطات تخلط فيها أدوية للسكر، ويعتقد المريض أن الخلطة هي سبب خفض السكر لديه".

وتابع:" هناك بعض الأشياء المثبت طبيا أنها تخفض السكر، مثل القرفة فإذا تم إضافتها إلى بعض المشروبات والمأكولات تخفض السكر".

وأردف :"الخلطات يمكن أن تتفاعل مع الجسم بطريقة غير جيدة أو تتفاعل مع أدوية أخرى، وذلك على عكس الأدوية معروف فوائدها وآثارها الجانبية". مشيرا إلى أن الطب دائما متوجه إلى الأفضل.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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