تراند اليوم : هل خلطة الكركوم والزنجبيل تعالج مرض السكري؟.. بالفيديو:"استشاري" يجيب

صحيفة الخليج 365: علق استشاري الغدد والسكري الدكتور رائد الدهش، على ما يقال بشأن استخدام خلطة الكركوم والزنجبيل لعلاج مرض السكري.

وقال خلال لقاء له مع قناة الرسالة:" اكتشفنا كثير من الخلطات تخلط فيها أدوية للسكر، ويعتقد المريض أن الخلطة هي سبب خفض السكر لديه".

وتابع:" هناك بعض الأشياء المثبت طبيا أنها تخفض السكر، مثل القرفة فإذا تم إضافتها إلى بعض المشروبات والمأكولات تخفض السكر".

وأردف :"الخلطات يمكن أن تتفاعل مع الجسم بطريقة غير جيدة أو تتفاعل مع أدوية أخرى، وذلك على عكس الأدوية معروف فوائدها وآثارها الجانبية". مشيرا إلى أن الطب دائما متوجه إلى الأفضل.