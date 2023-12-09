للمرة الأولى .. علاج مرضى السرطان بأشعة البروتون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون في المركز الشامل للسرطان بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الثاني، ليقدم رعاية تخصصية دقيقة للأورام للمرة الأولى في المنطقة، مستهدفا معالجة نحو 1700 مريض سنويا. وأوضح أن المركز سيقدم الرعاية الدقيقة لمرضى الأورام المعقدة، مشيرا إلى أنه سيوفر عناء السفر على الكثير من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في خارج المملكة، ليقدم لهم رعاية متكاملة في المملكة بين عائلاتهم وأبنائهم. متى يستخدم العلاج بأشعة البروتون؟ عندما يكون الورم ملاصقا لعضو حيوي.

أو تتجاوز جرعة الإشعاع المستوى الآمن للأعضاء.

عند تكرار الإشعاع.

في أورام العين والحبل الشوكي وسلسلة الظهر.

في أورام الدماغ وقاع الجمجمة والكبد.

أورام الأطفال والجيوب الأنفية وما جاورها.

المنطقة التي تعرضت للإشعاع سابقا بجرعة عالية.

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