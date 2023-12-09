بدء أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك استمرارا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها. ويشرف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على متابعة تقدم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة. يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف منذ إنشائه عام 1438هـ على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف التي تتضمن التوسعة السعودية الكبرى للمسجد الحرام، ومشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، إضافة إلى مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها، علما أن المكتب قد تولى الإشراف على أعمال الصيانة الدورية السابقة لعناصر الكعبة المشرفة التي تمت في شوال 1440هـ - يونيو 2019 وذي الحجة 1442هـ.

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