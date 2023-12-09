رصد مسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن الفساد

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وسيناقش المنتدى موضوعات تتعلق بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري، وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات فساد مالي أو إداري والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويهدف المنتدى الذي يأتي انطلاقا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م؛ إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام.
أبرز المناقشات:
- موضوعات تتعلق بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري.
- أوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية.
- الفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية ومسؤولية الموظف العام.
- الحالات التي تتطلب من الموظف لعام الإفصاح عنها.
- تجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في حماية النزاهة.
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