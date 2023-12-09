شكرا لقرائتكم خبر رصد مسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرصد مسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن قضايا الفساد، تنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المنتدى السنوي الثاني عشر اليوم «افتراضيا» بعنوان «الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري»؛ بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وسيناقش المنتدى موضوعات تتعلق بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري، وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات فساد مالي أو إداري والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويهدف المنتدى الذي يأتي انطلاقا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م؛ إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام.

أبرز المناقشات: