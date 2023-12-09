الداخلية: معالجة بلاغات المخدرات والمخالفين بسرية تامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكدت أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة، أقامت وزارة الداخلية معرضا للتوعية بأضرار المخدرات، ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، بمشاركة الأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، ويستمر حتى اليوم بمجمع النور مول في منطقة المدينة المنورة. وتهدف وزارة الداخلية إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهودها ممثلة بقطاعاتها الأمنية في حملة «وطن بلا مخالف»، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، واستعراض عقوبات مخالفة نظامي الإقامة وأمن الحدود. ودعت الجهات الأمنية الى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود. أهداف المعرض تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود الداخلية.

طرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

استعراض عقوبات مخالفة نظامي الإقامة وأمن الحدود.

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