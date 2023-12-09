الأسعار تحرم 30% من زيارة الفعاليات والأنشطة الثقافية

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في حين شكل عدم وجود وقت كاف نسبة 27% من أسباب عدم زيارة الأماكن والفعاليات الثقافية، في حين عبر 17.5% من اللذين لم يزوروا أي فعاليات عن أن السبب يرجع لعدم اهتمامهم.
كما أظهرت الإحصاءات تصدر الأجهزة الذكية كالهاتف المحمول الوسيلة التي يستخدمها نحو 49% من السعوديين بسن 15 فأكثر للوصول للمحتوى المرئي والمسموع مقابل 23.4% للتلفاز.
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