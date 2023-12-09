شكرا لقرائتكم خبر الأسعار تحرم 30% من زيارة الفعاليات والأنشطة الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصاءات الثقافة والترفيه لعام 2023، والتي تغطي الفترة بين منتصف 2022 ومنتصف العام الحالي، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء قبل أيام أن ارتفاع الكلفة شكل 30% من أسباب عدم زيارة السعوديين لأماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية داخل المملكة.

في حين شكل عدم وجود وقت كاف نسبة 27% من أسباب عدم زيارة الأماكن والفعاليات الثقافية، في حين عبر 17.5% من اللذين لم يزوروا أي فعاليات عن أن السبب يرجع لعدم اهتمامهم.

كما أظهرت الإحصاءات تصدر الأجهزة الذكية كالهاتف المحمول الوسيلة التي يستخدمها نحو 49% من السعوديين بسن 15 فأكثر للوصول للمحتوى المرئي والمسموع مقابل 23.4% للتلفاز.

