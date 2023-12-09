شكرا لقرائتكم خبر تحقيق الالتزام البيئي في 9 محميات بـ49 مركزا أمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في حماية البيئة وإنفاذ الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات، وزيادة معدلات الغطاء النباتي وعودة التوازن البيئي في المملكة، مواصلة انتشارها خلال 2023، حيث بلغت 49 مقرا ومركزا تمثلت في 3 مناطق و7 محميات ملكية ومحميتين طبيعية ومتنزه.

وتعمل القوات على حماية البيئة بمختلف مكوناتها في المملكة، من خلال مركز رئيس يقع في مدينة الرياض تتبع له قيادات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لقطعه شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.