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تحقيق الالتزام البيئي في 9 محميات بـ49 مركزا أمنيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في حماية البيئة وإنفاذ الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات، وزيادة معدلات الغطاء النباتي وعودة التوازن البيئي في المملكة، مواصلة انتشارها خلال 2023، حيث بلغت 49 مقرا ومركزا تمثلت في 3 مناطق و7 محميات ملكية ومحميتين طبيعية ومتنزه.

وتعمل القوات على حماية البيئة بمختلف مكوناتها في المملكة، من خلال مركز رئيس يقع في مدينة الرياض تتبع له قيادات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لقطعه شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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