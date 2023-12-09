تحقيق الالتزام البيئي في 9 محميات بـ49 مركزا أمنيا

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وتعمل القوات على حماية البيئة بمختلف مكوناتها في المملكة، من خلال مركز رئيس يقع في مدينة الرياض تتبع له قيادات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لقطعه شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.
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