شكرا لقرائتكم خبر معالجة 2200 ملاحظة لمستخدمي الطرق في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت الهيئة العامة للطرق 9 آلاف مكالمة خلال نوفمبر عبر مركز الاتصال التابع للهيئة، وبمتوسط سرعة رد خلال 5 ثوان فقط. وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2200 ملاحظة، حيث وصلت نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات إلى 88%، وبمستوى خدمة وصل لـ98%، داعية إلى رفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938؛ وذلك عبر الاتصال أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة. الملاحظات في نوفمبر استقبال 9 آلاف مكالمة عبر مركز 938.

بمتوسط سرعة رد خلال 5 ثوان.

معالجة 2200 ملاحظة.

رضا العملاء على معالجة الملاحظات 88%.

بمستوى خدمة وصل لـ98%.

خدمة 83 ألف مستفيد منذ تدشين المركز.

كانت هذه تفاصيل خبر معالجة 2200 ملاحظة لمستخدمي الطرق في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.